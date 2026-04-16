PGE GiEK Skra Bełchatów zajęła szóste miejsce w tabeli fazy zasadniczej. W ćwierćfinale play-off przegrała rywalizację z Bogdanką LUK Lublin, dwukrotnie ulegając tej drużynie po 0:3.





Zobacz także: Wielki sukces siatkarzy Jastrzębskiego Węgla! Są najlepsi w kraju

Indykpol AZS Olsztyn to piąta drużyna zasadniczej części sezonu. W 1/4 finału olsztynianie mierzyli się z Asseco Resovią Rzeszów, z którą w dwóch spotkaniach nie ugrali nawet seta.

Rywalizacja o piąte miejsce w PlusLidze toczy się do dwóch zwycięstw. W pierwszym spotkaniu Indykpol AZS wygrał po zaciętej walce 3:2 (18:16 w tie-breaku), a najlepszym zawodnikiem został wybrany rozgrywający olsztynian Johannes Tille. Jeżeli Skra wyrówna stan rywalizacji, trzeci mecz zostanie rozegrany w poniedziałek 20 kwietnia w Olsztynie.

Transmisja meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn w piątek 17 kwietnia o godzinie 17.30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go.