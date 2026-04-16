WTA w Stuttgarcie: Mirra Andriejewa - Alycia Parks. Relacja live i wynik na żywo
Mirra Andriejewa i Alycia Parks zagrają ze sobą w 1/8 finału turnieju WTA w Stuttgarcie. To spotkanie wyłoni ćwierćfinałową rywalkę Igi Świątek. Relacja live i wynik na żywo meczu Mirra Andriejewa - Alycia Parks na Polsatsport.pl.
WTA w Stuttgarcie, czyli Porsche Tennis Grand Prix, to kobiecy turniej na "mączce". Co go wyróżnia, to fakt, że rywalizacja toczy się w hali.
Zeszłoroczne zmagania wygrała Jelena Ostapenko. Łotyszka w bezpośredniej walce o triumf wygrała z Aryną Sabalenką 6:4, 6:1. Iga Świątek pożegnała się z turniejem na etapie ćwierćfinału - po porażce z późniejszą triumfatorką.
W tym roku Raszynianka jest już na tym etapie. Jej rywalkę w walce o półfinał wyłoni starcie Andriejewa - Parks.
Pula nagród w obecnej edycji wynosi 1 206 446 dolarów.
Walka na niemieckich kortach odbywa się w dniach 13-19 kwietnia.
Relacja live i wynik na żywo meczu Mirra Andriejewa - Alycia Parks na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl