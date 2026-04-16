WTA w Stuttgarcie, czyli Porsche Tennis Grand Prix, to kobiecy turniej na "mączce". Co go wyróżnia, to fakt, że rywalizacja toczy się w hali.

Zeszłoroczne zmagania wygrała Jelena Ostapenko. Łotyszka w bezpośredniej walce o triumf wygrała z Aryną Sabalenką 6:4, 6:1. Iga Świątek pożegnała się z turniejem na etapie ćwierćfinału - po porażce z późniejszą triumfatorką.

W tym roku Raszynianka jest już na tym etapie. Jej rywalkę w walce o półfinał wyłoni starcie Andriejewa - Parks.

Pula nagród w obecnej edycji wynosi 1 206 446 dolarów.

Walka na niemieckich kortach odbywa się w dniach 13-19 kwietnia.

