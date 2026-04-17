Dostał zgodę! Znany siatkarz oficjalnie zmienił reprezentację

Wielkimi krokami zbliża się sezon reprezentacyjny 2026, jeśli chodzi o siatkówkę. Kadry ogłosiły już między innymi Polska czy Francja. W obu przypadkach nie brakuje zaskoczeń - w drużynie Nikoli Grbicia zabrakło między innymi Bartosza Kurka, Bartosza Bednorza czy Norberta Hubera.

W ekipie Francji lista nieobecnych jest równie długa. Benjamin Toniutti, dotychczasowy kapitan Trójkolorowych, oficjalnie zakończył reprezentacyjną karierę. Kilka wielkich gwiazd, jak choćby Earvin Ngapeth czy Jenia Grebennikov, tego lata będzie odpoczywać.

Teraz kadrę Japonii ogłosił selekcjoner Laurent Tillie. W kadrze nie znalazł się między innymi rozgrywający Masaki Oya.

❗️ OFICJALNA KADRA REPREZENTACJI JAPONII NA SEZON REPREZENTACYJNY 2026! 🇯🇵

Na liście powołanych jest natomiast pochodzący z Kuby przyjmujący Alain Jr. De Armas. 25-latek od wielu lat występuje w japońskiej ekipie Suntory Sunbirds Osaka. W 2024 roku otrzymał japońskie obywatelstwo i po kilku latach oczekiwania ze względu na proceduralne formalności, właśnie otrzymał zgodę na reprezentowanie tego kraju.

