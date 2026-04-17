PKO BP Ekstraklasa: GKS Katowice - Motor Lublin. Relacja live i wynik na żywo

GKS Katowice na początku rundy wiosennej spisywał się znakomicie. Ostatnio wpadł jednak w kryzys i w czterech meczach ligowych wygrał tylko raz. W niedzielnym meczu z Lechem Poznań prowadził trzykrotnie, ale nie był w stanie utrzymać korzystnego wyniku do końca.

Z kolei Motor Lublin jest niepokonany od 20 lutego. Piłkarze Mateusza Stolarskiego robią niemałą furorę, zwłaszcza Mbaye Ndiaye, który na wiosnę strzelił już sześć goli. Motor realnie walczy o europejskie puchary, a zwycięstwo mogłoby go znacząco przybliżyć do tego celu.

- Jeżeli mecz z Motorem ma być szalony, to chciałbym, by zakończył się zdobyciem przez nas przynajmniej jednej bramki więcej od rywala - podsumował trener GKS-u Rafał Górak, cytowany przez PAP.

Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Katowice - Motor Lublin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

HP, PAP