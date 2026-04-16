Był czołowym tenisistą świata, a teraz ogłasza koniec kariery. "Żyłem marzeniem"

Bautista-Agut ostatnie spotkanie rozegrał 7 kwietnia w Monte Carlo z Matteo Berrettinim. Nie było mu jednak dane go dokończyć, gdyż kreczował przy stanie 0:4. Później na korcie już się nie pojawił.

ZOBACZ TAKŻE: Niespodziewana decyzja! Alcaraz nagle to ogłosił

Niespełna 10 dni później 38-letni tenisista ogłosił, że obecny sezon będzie jego ostatnim w zawodowej karierze. Informację o odwieszeniu rakiety na kołek przekazał w mediach społecznościowych.

"Niektóre decyzje nie są łatwe, ale wynikają ze spokoju ducha i serca: sezon 2026 będzie moim ostatnim jako profesjonalnego tenisisty. Od wielu lat żyłem swoim marzeniem. Dawałem z siebie wszystko na każdym treningu i w każdym meczu. Teraz czuję, że nadszedł czas, aby zacząć się żegnać, cieszyć się każdym turniejem na swój sposób i zamknąć ten rozdział z wdzięcznością. Chcę przeżywać każdy punkt w tym roku. Poczuć wsparcie ludzi, jeszcze raz zagrać w turniejach, które były częścią mojego życia i pożegnać się na korcie, gdzie zawsze byłem najszczęśliwszy" - napisał pod najnowszym zdjęciem Hiszpan.

Bautista-Agut triumfował w 12 turniejach rangi ATP. Ostatni z nich wygrał w październiku 2024 roku w Antwerpii. Najwyższe, dziewiąte miejsce w rankingu ATP, uzyskał 4 listopada 2019 roku.

