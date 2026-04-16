Kamil Majchrzak wycofał się z kolejnego turnieju! Co ze zdrowiem Polaka?
Kamil Majchrzak wycofał się z turnieju ATP Masters 1000 w Madrycie. To już trzeci turniej z rzędu, w którym nie zobaczymy Polaka. Prawdopodobnie powodem jego decyzji są przedłużające się problemy zdrowotne.
Przypomnijmy, że wcześniej jeden z najlepszych polskich tenisistów postanowił zrezygnować z udziału w turnieju w Monte Carlo oraz Monachium. Z tego drugiego wycofał się także Hubert Hurkacz.
Powodem decyzji Majchrzaka prawdopodobnie są problemy zdrowotne. Na początku kwietnia Piotrkowianin w mediach społecznościowych poinformował, że zmaga się z urazem kolana.
Na razie nie wiadomo, kiedy Majchrzak wróci na kort.
Turniej ATP Masters w Madrycie odbędzie się w dniach 22 kwietnia - 3 maja.