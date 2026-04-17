Gdzie obejrzeć mecz Asseco Resovia Rzeszów - Aluron CMC Warta Zawiercie?

Pierwsze starcie półfinałowe dość pewnie zwyciężyli siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie (3:0). Jurajscy Rycerze we własnej hali nie dali ekipie Massimo Bottiego żadnych szans i postawili tym samym wielki krok w kierunku walki o mistrzostwo Polski.

ZOBACZ TAKŻE: Polski siatkarz znów najlepszy, ale to za mało. Sensacja stała się faktem

Rzeszowianie we własnej hali są jednak niezwykle groźni. W ostatnich meczach mają jednak zmienne szczęście. W poprzednich siedmiu meczach odnieśli cztery zwycięstwa, ponosząc przy tym trzy porażki.

Rewanżowy półfinał będzie już siódmym spotkaniem obu ekip w tym sezonie. Cztery z poprzednich pojedynków padły łupem Warty Zawiercie.



Transmisja meczu Asseco Resovia Rzeszów - Aluron CMC Warta Zawiercie w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:45.

KP, Polsat Sport