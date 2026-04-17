Porażka Polaków z Węgrami w meczu towarzyskim. Zadecydowała dogrywka

Trener biało-czerwonych Pekka Tirkkonen zdecydował, że w tym meczu wolne dostaną: Mateusz Bryk, Dominik Paś, Sebastian Brynkus i Aron Chmielewski. Do bramki wstawił Tomasa Fucika, który ma największe szanse, aby na mistrzostwach świata być numerem 1.

Golkiper GKS Tychy w 8. minucie przepuścił strzał Bence Stipsicza. Polacy wyrównali 24 sekundy przed końcem pierwszej tercji po golu obrońcy Kamila Górnego.

W 47. min, podczas gry w przewadze, Jakub Lewandowski zdobył bramkę na 2:1 i wydawało się, że będzie to zwycięskie trafienie.

W końcówce biało-czerwoni nie utrzymali nerwów na wodzy. Bartłomiej Pociecha i rezerwowy bramkarz Michał Kieler otrzymali kary za niesportowe zachowanie. Węgrzy wycofali bramkarza i 14 sekund przed końcem Bendeguz Dobos doprowadził do wyrównania.

Ten sam zawodnik w 35. sekundzie dogrywki zdobył dla Węgrów, którzy przygotowują się do mistrzostw świata Elity, zwycięską bramkę.

Biało-czerwoni w ubiegłym tygodniu wygrali dwa towarzyskie mecze z Litwą - 3:1 i 3:0.

Węgry - Polska 3:2 po dogrywce (1:1, 0:0, 1:1 - 1:0).

Bramki: 1:0 Bence Stipsicz (8), 1:1 Kamil Górny (20), 1:2 Jakub Lewandowski (47), 2:2 Bendeguz Dobos (60), 3:2 Bendeguz Dobos (61).

Kary: Węgry - 6; Polska - 6 minut.

24 i 25 kwietnia w Tychach zmierzą się ze Słowenią. Ostatnim sprawdzianem formy będzie mecz z Francją 29 kwietnia w Bytomiu. Po nim zostanie ogłoszona ostateczna kadra na mistrzowski turniej.

MŚ Dywizji 1A odbędą się na lodowisku w Sosnowcu. Rywalami polskiego zespołu będą kolejno: Ukraina (2 maja), Francja (3), Kazachstan (5), Japonia (7) i Litwa (8 maja). Wszystkie mecze Polaków rozpoczną się o godz. 19.30. Na przyszłoroczne MŚ Elity awansują dwie najlepsze drużyny.

HP, PAP