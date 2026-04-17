115 punktów! 19-latek pobił klubowy rekord

Nastolatek, wybrany przez "Rekiny" z numerem pierwszym draftu w 2024 roku, bieżących rozgrywkach wystąpił we wszystkich 82 meczach sezonu zasadniczego, zdobywając łącznie 115 punktów za 45 goli i 70 asyst.

Celebrini pobił tym samym rekord klubowej legendy, Joego Thorntona, który w fazie zasadniczej sezonu 2006/2007 zanotował 114 "oczek". Trzeci na liście rekordzistów Sharks jest Erik Karlsson, który w sezonie 2022/2023 zdobył 101 punktów.

Co ciekawe, znakomite osiągnięcie Celebriniego nie pozwoliło mu nawet zakończyć pierwszej części rozgrywek NHL na podium klasyfikacji najlepiej punktujących. Zdecydowanym liderem tego zestawienia był Connor McDavid z Edmonton Oilers (138 punktów), który wyprzedził Rosjanina Nikitę Kuczerowa z Tampa Bay Lightning (130) i Kanadyjczyka Nathana MacKinnona z Colorado Avalanche (127). As "Rekinów" był w tym rankingu "dopiero" czwarty.

100 i więcej punktów w sezonie zasadniczym rozgrywek 2025/2026 zdobyli jeszcze: Kanadyjczyk Mark Scheifele z Winnipeg Jets (103), jego rodak Nick Suzuki z Montreal Canadiens (101) oraz Czesi David Pastrnak z Boston Bruins (100) i Martin Necas z Colorado Avalanche (również 100).