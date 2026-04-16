Trener gospodarzy MŚ zwolniony tuż przed turniejem! Zaskakujący powód

Jak podaje dziennik "Blick", Fischer stracił posadę za niedawne wypowiedzi, w których przyznał się, że tuż przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Pekinie... sfałszował tak zwany paszport covidowy.

Szkoleniowiec odmówił zaszczepienia się na koronawirusa, ale - jak wynika z dokumentów, do których dotarli dziennikarze - kilka miesięcy przed igrzyskami załatwił sobie fałszywy dokument, zaświadczający o przyjęciu 2 dawek szczepionki, za który zapłacił równowartość 400 franków szwajcarskich (nieco ponad 1800 zł) w kryptowalucie. Bez tak zwanego paszportu covidowego wjazd do stolicy Chin był wówczas niemożliwy...

Za przedłożenie sfałszowanego dokumentu Patrick Fischer został skazany na grzywnę w wysokości 80 stawek dziennych po 480 franków szwajcarskich oraz dodatkową karę w wysokości 510 franków szwajcarskich. Łącznie selekcjoner musiał zapłacić prawie 40 tysięcy franków szwajcarskich, czyli w przeliczeniu prawie 184 tysiące złotych.

Jak się okazało, nie było to jedyne przewinienie Fischera. Były już trener szwajcarskich hokeistów nie przyznał się Federacji do tego, że ciążył na nim wyrok grzywny za znaczne przekroczenie prędkości w wysokości 25 stawek dziennych po 440 franków szwajcarskich każda.

- Szwajcarska Federacja Hokeja na Lodzie (SIHF) traktuje te sprawy bardzo poważnie. Zaufanie i uczciwość są bowiem kluczowe zarówno w sporcie, jak i w kontaktach trenerów ze Związkiem - skomentował w rozmowie z "Blickiem" Urs Kessler, wiceprezes Szwajcarskiego Związku Hokeja na Lodzie.

Patrick Fischer był selekcjonerem "Helwetów" od grudnia 2015 roku. Z drużyną sięgnął po trzy srebrne medale MŚ Elity.

Szwajcaria będzie gospodarzem tegorocznych zmagań najlepszych hokeistów świata. Mistrzostwa Elity odbędą się w dniach 15-31 maja w Zurychu i Fryburgu. Gospodarze trafili do grupy A, w której zmierzą się z USA, Łotwą, Niemcami, Austrią, Wielką Brytanią, Węgrami i Finlandią.

Nieco wcześniej, bo w dniach 2-8 maja, odbędą się w Sosnowcu zmagania grupy A Mistrzostw Świata Dywizji IA z udziałem hokejowej reprezentacji Polski. Mecze będzie można oglądać na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.