Startuje sezon mistrzostw Europy. Marczyk i Gospodarczyk ruszą na hiszpańskie trasy z numerem 1

Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk przystąpią do Rajdu Sierra Morena z zaszczytnym numerem 1. Polacy reprezentujący ORLEN Team są aktualnymi mistrzami Europy i w nadchodzący weekend staną do obrony tytułu. W ramach treningu Miko i Szymon wzięli w miniony weekend udział w Rajdzie La Llana na północy Hiszpanii. W mocnej, międzynarodowej obsadzie Polacy okazali się najlepsi, zwyciężając w klasyfikacji generalnej z przewagą ponad 1 minuty nad drugą załogą.

Na liście zgłoszeń do Rajdu Sierra Morena znalazły się 73 duety, z czego aż 34 skorzystają z aut najwyższej kategorii Rally2. Obsada inauguracji sezonu ERC jest bardzo mocna, natomiast Marczyk i Gospodarczyk dobrze czują się na tych trasach i są gotowi do walki. Baza rajdu zlokalizowana jest w jednym z największych miast Andaluzji, Kordobie. Organizator przygotował 13 odcinków specjalnych o łącznej długości prawie 204 kilometrów. Zmagania zakończą się w niedzielę, 19 kwietnia, około godziny 18:00.

- Przed nami inauguracja sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy, czyli Rajd Sierra Morena. Rozpoczynamy kampanię 2026 na przyczepnych asfaltach niedaleko Kordoby. Tegoroczna edycja rajdu odbywa się później niż ta przed rokiem. To wpływa nieco na tutejszy klimat, pogoda jest o wiele bardziej stabilna, jest też wyraźnie cieplej i będziemy musieli wziąć to pod uwagę podczas ustawiania samochodu – podkreślił Miko Marczyk.

- Tutejsze odcinki są szybkie, przyczepne, z nieskończoną ilością zakrętów. W pewnym sensie przypominają tor wyścigowy. Mamy w harmonogramie dwie próby, które mogą rozstrzygnąć losy Rajdu Sierra Morena – 26-kilometrowy Pozoblanco – Villaharta w sobotę i 27-kilometrowy Villaviciosa w niedzielę. Oczywiście pozostałe próby też zapowiadają się wymagająco. Dobrze czujemy się na tych odcinkach, mamy na nich pewne doświadczenie i będziemy chcieli je wykorzystać – zakończył kierowca ORLEN Team.

- Jesteśmy już w Kordobie, czyli jednym z największych miast Andaluzji. We wtorek mieliśmy testy, na których wypracowaliśmy dobre ustawienia naszej Skody. Teraz pora na zapoznanie z trasami oraz rywalizację w pierwszej rundzie sezonu mistrzostw Europy. Czujemy się dobrze przygotowani, chociażby dzięki występowi w Rajdzie La Llana, który wygraliśmy w miniony weekend. Wszystko idzie po naszej myśli, więc jesteśmy pełni optymizmu przed zbliżającym się wyzwaniem – mówił Szymon Gospodarczyk.

Pierwsze porównanie tempa załóg dostaniemy w najbliższy piątek. Po dwóch przejazdach testowych, o godzinie 12:01 odbędzie się odcinek kwalifikacyjny Los Villares. Następnie, o godzinie 20:05, sezon oficjalnie wystartuje superoesem Cordoba SSS.

