WTA w Stuttgarcie, czyli Porsche Tennis Grand Prix, to kobiecy turniej na "mączce". Co go wyróżnia, to fakt, że rywalizacja toczy się w hali.

W jednym z ćwierćfinałów zagrają ze sobą Elina Switolina i Linda Noskova. Ukrainka w poprzednim meczu nie dała szans Evie Lys, a Czeszka - Jekaterinie Aleksandrowej. Oba spotkania zakończyły się po dwóch setach.

Zeszłoroczne zmagania wygrała Jelena Ostapenko. Łotyszka w bezpośredniej walce o triumf wygrała z Aryną Sabalenką 6:4, 6:1. Iga Świątek pożegnała się z turniejem na etapie ćwierćfinału - po porażce z późniejszą triumfatorką.

W tym roku Raszynianka jest już na tym etapie. Jej rywalką w walce o półfinał jest Mirra Andriejewa. Pula nagród w tegorocznej edycji wynosi 1 206 446 dolarów.

Walka na niemieckich kortach odbywa się w dniach 13-19 kwietnia.

