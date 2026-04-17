WTA w Stuttgarcie: Jelena Rybakina - Leylah Fernandez. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Jelena Rybakina i Leylah Fernandez zagrają ze sobą w ćwierćfinale turnieju WTA w Stuttgarcie. Relacja live i wynik na żywo meczu Jelena Rybakina - Leylah Fernandez na Polsatsport.pl.

WTA w Stuttgarcie, czyli Porsche Tennis Grand Prix, to kobiecy turniej na "mączce". Co go wyróżnia, to fakt, że rywalizacja toczy się w hali.

 

W jednym z ćwierćfinałów zmierzą się Jelena Rybakina i Leylah Fernandez. Wiceliderka światowych list we wcześniejszym spotkaniu nie dała szans Dianie Sznajder, natomiast Kanadyjka nie bez problemów rozprawiła się z Zeynep Sonmez.

 

Zeszłoroczne zmagania wygrała Jelena Ostapenko. Łotyszka w bezpośredniej walce o triumf wygrała z Aryną Sabalenką 6:4, 6:1. Iga Świątek pożegnała się z turniejem na etapie ćwierćfinału - po porażce z późniejszą triumfatorką.

 

Pula nagród w tegorocznej edycji wynosi 1 206 446 dolarów.

 

Walka na niemieckich kortach odbywa się w dniach 13-19 kwietnia.

 

KP, Polsat Sport
