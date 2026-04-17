Zmarła tragicznie, miała tylko 23 lata. Była utalentowaną zawodniczką

Kim była Hannah Nelson?



Hannah Nelson była utalentowaną parapływaczką, która na co dzień studiowała i trenowała na Uniwersytecie Ave Maria w Stanach Zjednoczonych. Już w wieku 11 lat zdiagnozowano u niej nowotwór kości. Niedługo potem amputowano jej część lewej nogi.

Od najmłodszych lat zmagała się z bólem i przeciwnościami losu, jednak nie poddawała się. Upór, determinacja i talent pływacki sprawiły, że osiągała sukcesy sportowe. W 2023 roku reprezentowała Stany Zjednoczone na Mistrzostwach Świata, gdzie zajęła siódme miejsce na 400 metrów stylem dowolnym w swojej klasie. Była lubianą członkinią amerykańskiej kadry paraolimpijskiej w pływaniu.

Nagła śmierć pływaczki Hannah Nelson



W Wielką Sobotę Hannah Nelson doznała wylewu krwi do mózgu i natychmiast trafiła do szpitala. Rozpoczęła się walka o jej życie. Niestety, młoda Amerykanka zmarła w Niedzielę Wielkanocną otoczona bliskimi. To ogromna strata dla społeczności uniwersyteckiej i paraolimpijskiej w Stanach Zjednoczonych. Hannah Nelson miała przed sobą jeszcze wiele lat pływania na wysokim poziomie. Jej życie skończyło się zdecydowanie zbyt wcześnie.

Środowisko akademickie i sportowe w USA pogrążone w żałobie



Informacja o śmierci Hannah Nelson pojawiła się w mediach w okresie Świąt Wielkanocnych i wstrząsnęła jej bliskimi, przyjaciółmi oraz kibicami. Ten czas nie był dla nich udany. Na profilach Uniwersytetu Ave Maria pojawiły się oficjalne kondolencje.

Wyrazami smutku podzieliła się również organizacja USA Para Swimming. Podkreślono, że Hannah Nelson z dumą reprezentowała USA i zarażała innych swoim pozytywnym usposobieniem. Szybko stała się wzorem do naśladowania dla wielu osób zmagających się z poważnymi chorobami i innymi przeciwnościami losu.

Piękna ceremonia pogrzebowa



Pogrzeb Hannah Nelson odbył się we wtorek 7 kwietnia na Florydzie. Uroczystość miała doniosły charakter, a trumnę na swych barkach niosło ośmioro jej kolegów i koleżanek z drużyny.

Wiele osób towarzyszyło młodej pływaczce w jej ostatniej drodze. Z pewnością pamięć o niej nie zginie i na zawsze zostanie w sercach i myślach bliskich oraz wszystkich osób związanych z Uniwersytetem Ave Maria na Florydzie.

