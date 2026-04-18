Irlandia - Polska. Relacja live i wynik na żywo

W marcu Polska zremisowała z Holandią 2:2 i przegrała z Francją 1:4. Kolejnym rywalem była reprezentacja Irlandii, która wcześniej poniosła dwie porażki.

Po trzech kolejkach prowadząca w grupie Holandia ma 7 pkt, Francja - 6, Irlandia - 3, a Polska - 1. W sobotę odbędą się mecze czwartej kolejki. W Dublinie Irlandia zagra z Polską, a Francja podejmie w Auxerre Holandię o 21.10.

ZOBACZ TAKŻE: Polak z kolejnym golem w Niemczech! Jest liderem strzelców

- Myślę, że jesteśmy dobrą drużyną. Będziemy walczyć i pokażemy, że to był wypadek przy pracy i stać nas na wiele. Chcemy jak najlepiej zaprezentować się w Dublinie. Mam nadzieję, że przyjdzie wielu polskich kibiców, którzy mieszkają w Irlandii. Będziemy walczyć do samego końca i nie odpuścimy tak łatwo w drugim meczu - zapewniła obrończyni reprezentacji Biało-Czerwonych Wiktoria Zieniewicz.

Celem Polek jest utrzymanie w dywizji A Ligi Narodów. Jeśli w sobotę wygra z Irlandią, to wyprzedzi ją w tabeli. Do dywizji B spadną zespoły, które zajmą ostatnie miejsca w swoich grupach.

W zeszłym roku drużyna trenerki Niny Patalon zagrała w mistrzostwach Europy w Szwajcarii, a obecnie walczy o pierwszy w historii awans na mistrzostwa świata.

Rozgrywki Ligi Narodów kobiet są jednocześnie eliminacjami mistrzostw świata. Bezpośredni awans na przyszłoroczny mundial w Brazylii wywalczą cztery drużyny z Europy, które zajmą pierwsze miejsca w swoich grupach w dywizji A. Pozostałe zespoły wystąpią w dwustopniowych barażach.

PAP