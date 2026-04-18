Polak z kolejnym golem w Niemczech! Jest liderem strzelców

Piłka nożna

Mateusz Żukowski zdobył bramkę dla FC Magdeburg w sobotnim meczu 30. kolejki piłkarskiej 2. ligi niemieckiej z Fortuną Duesseldorf, wygranym 2:0. Z dorobkiem 17 goli jest liderem klasyfikacji strzelców, a rozegrał tylko 18 spotkań w sezonie.

fot. PAP
fot. PAP
24-letni Polak trafił do siatki rywali w 16. minucie, jego zespół objął prowadzenie 2:0. Pierwszą bramkę już w 2. minucie zdobył Laurin Ulrich, który wykorzystał podanie byłego gracza Śląska Wrocław Lubambo Musondy.

 

Żukowski rozpoczął sezon 2025/2026 w barwach pierwszoligowego Śląska Wrocław, ale tuż przed końcem letniego okna transferowego przeniósł się do Magdeburga. Długo jednak leczył kontuzję stopy i na boisko wrócił 22 listopada.

 

Do tej pory w Niemczech zagrał w 18 spotkaniach i uzyskał 17 goli.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
2 BUNDESLIGAFORTUNA DUESSELDORFMATEUSZ ŻUKOWSKINIEMCYPIŁKA NOŻNA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 