Liga Narodów siatkarek 2026. Terminarz. Daty i godziny wszystkich meczów. Kiedy gra Polska?

Liga Narodów siatkarek 2026 zostanie rozegrana między 3 czerwca i 26 lipca. Będzie to ósma edycja tej imprezy. Poprzednią wygrała reprezentacja Włoch, która w finale rozegranym w Łodzi pokonała 3:1 Brazylię.

W VNL 2026 zagra 18 reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów.

Uczestnicy Ligi Narodów siatkarek 2026: Belgia – Brazylia – Bułgaria – Chiny – Czechy – Dominikana –Francja – Holandia – Japonia – Kanada – Niemcy – Polska – Serbia – Tajlandia – Turcja – Ukraina – USA – Włochy.

Łącznie zostanie rozegranych dziewięć turniejów. W każdym tygodniu, w trzech różnych lokalizacjach, rywalizować będą trzy grupy, po sześć drużyn w każdej.

Osiem zespołów awansuje do turnieju finałowego - siedem najlepszych drużyn w tabeli fazy zasadniczej oraz gospodarz. Turniej finałowy zostanie rozegrany w dniach 22-26 lipca w Makau. Drużyny będą rywalizowały systemem pucharowym - ćwierćfinały, półfinały i mecze o medale

Ligę Narodów siatkarek po raz pierwszy rozegrano w 2018 roku, zastępując World Grand Prix, które organizowano w latach 1993-2017. Dotychczasowe edycje wygrały reprezentacje USA (2018, 2019, 2021), Włoch (2022, 2024, 2025) oraz Turcji (2023). Polki w trzech poprzednich latach wywalczyły brązowe medale tej imprezy (2023, 2024, 2025).

Transmisje meczów siatkarskiej Ligi Narodów na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

Liga Narodów siatkarek 2026 - terminarz. Kiedy mecze?

1. tydzień (3-7 czerwca)

grupa 1 (Quebec, Kanada) Francja, Japonia, Kanada, Niemcy, Ukraina, USA

2026-06-03: Ukraina – USA (środa, godzina 17.00)

2026-06-03: Francja – Japonia (środa, godzina 22.30)

2026-06-04: Kanada – Niemcy (czwartek, godzina 2.00)

2026-06-04: Ukraina – Niemcy (czwartek, godzina 22.30)

2026-06-05: Kanada – USA (piątek, godzina 2.00)

2026-06-05: Ukraina – Japonia (piątek, godzina 22.30)

2026-06-06: Francja – USA (sobota, godzina 2.00)

2026-06-06: Kanada – Francja (sobota, godzina 22.30)

2026-06-07: Niemcy – Japonia (niedziela, godzina 2.00)

2026-06-07: Ukraina – Francja (niedziela, godzina 17.00)

2026-06-07: USA – Niemcy (niedziela, godzina 22.30)

2026-06-08: Kanada – Japonia (poniedziałek, godzina 0.00).