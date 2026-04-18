Deklasacja w meczu Tauron Ligi! Medal na wyciągnięcie ręki

Krystian NatońskiSiatkówka

W sobotnie wczesne popołudnie odbyło się drugie spotkanie pomiędzy BKS-em BOSTIK ZGO Bielsko-Biała a UNI Opole w ramach rywalizacji o brązowy medal Tauron Ligi. Znacznie lepsze okazały się przyjezdne, które wygrały pewnie 3:0 i potrzebują już tylko jednej wygranej, aby skończyć sezon na trzecim miejscu.

Sześć siatkarek w czarnych strojach świętuje zdobyty punkt, patrząc w stronę sędziów.
fot. PAP
Siatkarki UNI Opole świętują zwycięstwo nad BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała

Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. Pierwszy mecz odbył się 15 kwietnia w Opolu i padł łupem gospodyń 3:1. Wydawało się, że BKS postara się o rewanż na własnym parkiecie, ale kibice byli świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Wystarczy powiedzieć, że miejscowe w żadnym secie nie nawiązały walki i nie potrafiły dojść do bariery 20 punktów.

 

Warto podkreślić, że było to już czwarte zwycięstwo UNI w tym sezonie z BKS-em. Opolanki wygrały bowiem dwukrotnie w rundzie zasadniczej. Bielszczanki okazały się lepsze w ćwierćfinale Pucharu Polski.

 

Przypomnijmy, że BKS zakończył rundę zasadniczą na czwartej pozycji i w pierwszej rundzie play-off pokonał ŁKS Commercecon Łódź, aby w półfinale ulec Developresowi Rzeszów. Z kolei UNI zajęło trzecią pozycję i najpierw wyeliminowało ITA TOOLS Stal Mielec, a potem uległo Budowlanym Łódź.

 

Trzeci, być może ostatni mecz, odbędzie się 21 kwietnia w Opolu.

 

MVP spotkania - Hanna Hellvig

 

BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - UNI Opole 0:3 (13:25, 19:25, 16:25)

 

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała: Gulia Gennari, Martyna Borowczak, Nikola Abramajtys, Kertu Laak, Ljubica Kecman, Marta Orzyłowska - Adriana Adamek (libero) – Zuzanna Suska (libero), Klaudia Nowakowska, Martyna Podlaska, Agata Michalewicz, Reka Bozoki-Szedmak

 

UNI Opole: Gabriela Makarowska-Kulej, Hanna Hellvig, Natalia Kecher, Katarzyna Zaroślińska-Król, Elan McCall, Katarzyna Połeć - Klaudia Łyduch (libero) – Wiktoria Paluszkiewicz

 

Stan rywalizacji: 2:0 dla UNI (do trzech zwycięstw)

