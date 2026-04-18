PKO BP Ekstraklasa: Górnik Zabrze - Korona Kielce. Relacja live i wynik na żywo online

Górnik Zabrze spisuje się ostatnio powyżej oczekiwań. Przed tygodniem drużyna Michala Gasparika zremisowała z Legią Warszawa po golu Pawła Bochniewicza, który w szóstej minucie doliczonego czasu gry pokonał Otto Hindricha.

Teraz Górnik zmierzy się z Koroną Kielce.

- Będziemy dobrze przygotowani. Korona to zespół potrafiący wykorzystać swój jeden moment w meczu. Kielczanie są najlepsi po stałych fragmentach, do tego mają charakter. Musimy być ostrożni i skoncentrowani, pokazać swoją jakość na boisku. To dla nas niezwykle ważne spotkanie - przekazał Michal Gasparik, cytowany przez PAP.

Kielecki zespół nie może ustabilizować formy. Przeplata zwycięstwa z porażkami, choć w ostatnich dwóch meczach zdobył zaledwie punkt. Nie ma co ukrywać, że Korona zrobi wszystko, by zwyciężyć.

- Jedziemy powalczyć o pełną pulę, natomiast co wyjdzie z gry, z tego, co będzie na boisku, zobaczymy. Natomiast mówienie o tym, że wziąłbym w ciemno przed meczem punkcik, to absolutnie nie - przyznał trener Jacek Zieliński.

Początek o godzinie 17:30.