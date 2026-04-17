Polski klub odsunął trenera! To już trzeci w tym sezonie

Zagłębie Sosnowiec rozpoczęło sezon w II lidze z trenerem Markiem Gołębiewskim. Bardzo szybko doszło jednak do zmiany i stanowisko przejął Wojciech Łobodziński. Sytuacja nie uległa poprawie i w połowie marca zwolniono szkoleniowca.

ZOBACZ TAKŻE: Zwolnili trenera tuż przed mistrzostwami świata. W przeszłości był łączony z reprezentacją Polski

Jego obowiązki tymczasowo przejął Grzegorz Bąk. W piątek poinformowano, że trener został odsunięty od zespołu.

- Dziękujemy Grzegorzowi Bąkowi za zaangażowanie i wsparcie pierwszej drużyny. Dalszą pracę trener będzie kontynuował w strukturach Klubu, w naszej akademii - przekazał Piotr Polczak, dyrektor sportowy Zagłębia Sosnowiec.

Na ten moment nie podano nazwiska następcy.

Drużyna z Sosnowca spisuje się w lidze fatalnie. W dziewięciu meczach rundy wiosennej zanotowała tylko jedno zwycięstwo, natomiast poniosła aż siedem porażek.

Po 27. kolejkach zajmuje dopiero 15. miejsce w tabeli, mając w dorobku 27 pkt. Do wyjścia ze strefy spadkowej traci sześć punktów. Do zakończenia rozgrywek pozostało sześć kolejek.