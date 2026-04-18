PKO BP Ekstraklasa: Pogoń Szczecin - Lech Poznań. Relacja live i wynik na żywo online

Lech Poznań zanotował ostatnio dwa remisy. Mimo to przed rozpoczęciem kolejki przewodził w tabeli ligowej. Teraz rywalem poznańskiego klubu będzie Pogoń Szczecin, która wydaje się, że do ostatniego meczu będzie walczyła o utrzymanie.

- Pogoń to niezwykle silny zespół, szczególnie u siebie. (...) Jest jednym z tych zespołów, które bardzo potrzebują punktów, by uniknąć degradacji. Ale jeśli zaczną bardziej punktować, to za chwilę będą walczyć o udział w europejskich pucharach. W tej lidze jest wiele takich drużyn - przekazał trener Niels Frederiksen, cytowany przez PAP.

Drużyna ze Szczecina zagra na własnym stadionie, co powinno wpłynąć na grę ofensywną.

- Chcemy atakować. Wiemy, że Lech ma świetnych graczy ofensywnych, ale w obronie także dopuszcza do sytuacji strzeleckich - przyznał szkoleniowiec Pogoni Thomas Thomasberg.

HP, PAP