PKO BP Ekstraklasa: Radomiak Radom - Widzew Łódź. Relacja live i wynik na żywo online

Radomiak Radom jest w bardzo trudnej sytuacji. Nie dość, że czeka na zwycięstwo od półtora miesiąca, ma tyle samo punktów co Arka Gdynia, będąca w strefie spadkowej. W ostatniej kolejce piłkarze Bruno Baltazara przegrali z Zagłębiem Lubin po golu Marcela Reguły.

Najbliższym rywalem Radomiaka będzie Widzew Łódź, który również ma powody do niepokoju. Choć w pięciu ostatnich meczach nie poniósł porażki, to zanotował aż trzy remisy.

- Teraz przed nami najważniejsze mecze. Widzimy kątem oka, co dzieje się u innych, ale skupiamy się na sobie i swojej sytuacji. Do końca pozostało sześć kolejek, więc nie ma już co tracić czasu, tylko trzeba punktować. Każde kolejne spotkanie jest najważniejsze - przekazał szkoleniowiec Widzewa, cytowany przez PAP.

Przed tygodniem drużyna Aleksandara Vukovicia wyrwała wygraną z Bruk-Bet Termalicą po trafieniu Sebastiana Bergiera, który w 89. minucie pokonał Adriana Chovana.

- Jest duża różnica pod względem nastroju, ale nie zmieniło się wiele w kontekście tego, co chcemy robić - przygotowywać się jak najlepiej do następnego meczu. Pracowaliśmy na to od poniedziałku i wierzę, że będziemy gotowi, by powalczyć w sobotę o kolejne trzy punkty i zaprezentować się dobrze - podsumował Vuković.

