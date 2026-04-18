PlusLiga: Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa. Relacja live i wynik na żywo

To już siódme spotkanie tych zespołów w tym sezonie. Aż pięć z nich padło łupem aktualnych mistrzów Polski, a tylko jedno - w ćwierćfinale Ligi Mistrzów - Projektu. Mimo to to właśnie stołeczna ekipa dzięki lepszemu bilansowi punktowemu wywalczyła awans do Final Four tych rozgrywek.

W play-offach PlusLigi prowadzi jednak Bogdanka. Po małym falstarcie w Warszawie Wilfredo Leon i spółka wzięli się w garść i ostatecznie wygrali cały mecz 3:1.

Przypomnijmy, że półfinały PlusLigi rozgrywane są do dwóch zwycięstw. Z kolei by zdobyć medal, trzeba będzie pokonać rywali trzykrotnie.

Początek o godzinie 18:00.

