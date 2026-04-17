Bartosz Kurek zareagował na powołania Nikoli Grbicia. "Powodzenia"

W czwartek 16 kwietnia trener Nikola Grbić ogłosił szeroką kadrę reprezentacji Polski na zbliżający się wielkimi krokami sezon reprezentacyjny. Listę 37 nazwisk przedstawiamy TUTAJ.

Największym nieobecnym w tym gronie jest dotychczasowy kapitan, Bartosz Kurek. Szkoleniowiec Biało-Czerwonych na konferencji prasowej podkreślił jednak, że brak atakującego w tym sezonie nie oznacza końca jego kariery.

Teraz głos w tej sprawie postanowił zabrać sam zainteresowany. 37-latek zaktualizował zdjęcie profilowe w mediach społecznościowych. Wcześniej jego social media reklamowała fotografia w koszulce reprezentacyjnej. Zmianę okrasił wymownym opisem.

"Nowe profilowe. Do poprzedniego może jeszcze kiedyś wrócę. Powodzenia Panowie" - podpisał.

Kurek zadebiutował w reprezentacji Polski niemal 19 lat temu - 1 czerwca 2007 w wygranym 3:1 meczu Ligi Światowej z Argentyną. Od tego czasu był regularnie powoływany do kadry, z którą odniósł wiele sukcesów. Najważniejsze to srebro igrzysk olimpijskich w Paryżu (2024), mistrzostwo (2018) i wicemistrzostwo świata (2022) oraz dwa tytuły mistrza Europy (2009, 2023). W 2022 roku został kapitanem drużyny narodowej.

