Gdzie obejrzeć finał Pucharu Polski Orlen Wisła Płock - PGE Wybrzeże Gdańsk?

Puchar Polski: Orlen Wisła Płock - PGE Wybrzeże Gdańsk. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online
Orlen Wisła Płock zagra z PGE Wybrzeżem Gdańsk w wielkim finale Pucharu Polski piłkarzy ręcznych. Gdzie obejrzeć mecz Wisła - Wybrzeże? Transmisja meczu Orlen Wisła Płock - PGE Wybrzeże Gdańsk w niedzielę w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go.
W ostatnich latach w Final Four Pucharu Polski, z udziałem najlepszych drużyn rozgrywek ligowych, Orlen Wisła i Industria były w półfinale rozstawione. W tym sezonie odbyło się losowanie, po którym okazało się, że to właśnie dwie najlepsze polskie drużyny zmierzą się już pierwszego dnia turnieju.
Pierwszy półfinał padł łupem "Nafciarzy", którzy już po kilku minutach zaczęli budować przewagę. Nie wypuścili jej już do końca (30:25). Broniąca trofeum Industria musiała przełknąć gorycz porażki.
Więcej emocji można było doświadczyć w drugim starciu, w którym NETLAND MKS Kalisz mierzył się z PGE Wybrzeżem Gdańsk. Trójmiejski zespół również wypracował sobie solidną zaliczkę, ale w końcówce różnica zmalała do tylko jednego punktu. Mimo to, Gdańszczanie wybrnęli z trudnej sytuacji i ostatecznie to oni zameldowali się w finale.
Orlen Wisła na koncie ma 13 Pucharów Polski.
Transmisja meczu Orlen Wisła Płock - PGE Wybrzeże Gdańsk w niedzielę w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:50. Studio przed rozpoczęciem spotkania rozpocznie się o 14:30.