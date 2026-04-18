To oni zagrają o Puchar Polski! Wielkie emocje w drugim półfinale

NETLAND MKS Kalisz przegrał z PGE Wybrzeżem Gdańsk 29:31 w drugim półfinale Pucharu Polski piłkarzy ręcznych. W walce o końcowe trofeum zawodnicy z Trójmiasta zmierzą się z Orlen Wisłą Płock.

W pierwszej połowie gra obu zespołów była dość wyrównana. Prowadzenie zmieniało się, ale nikomu nie udało się uciec na więcej niż dwie bramki. Sytuację na boisku idealnie odzwierciedlał wynik widniejący na tablicy po 30 minutach – 15:15.

 

Początek drugiej połowy należał już jednak do Gdańszczan, którzy szybko wyszli na trzypunktowe prowadzenie (20:17). Później przewaga wzrosła do nawet pięciu "oczek", ale aż tylu goście nie utrzymali. W samej końcówce zrobiło się 30:29, ale więcej chłodnej głowy zachowali piłkarze z Wybrzeża i to oni awansowali do wielkiego finału.

 

Przypomnijmy, że przed rokiem po Puchar Polski sięgnęli zawodnicy Industrii Kielce. W tym roku na pewno tak się jednak nie stanie. Podopieczni Tałanta Dujszebajewa przegrali bowiem w pierwszym półfinale z Orlen Wisłą Płock 25:30.

 

NETLAND MKS Kalisz – PGE Wybrzeże Gdańsk 29:31 (15:15)

 

KP, Polsat Sport
