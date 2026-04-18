Walkower w półfinale! Będzie starcie rodaczek w walce o tytuł

Kostiuk, której trenerką jest Sandra Zaniewska, ma szansę wygrać drugi turniej w karierze. W 2023 roku triumfowała w Austin.

23-letnia Kijowianka będzie w niedzielę faworytką. W rankingu zajmuje 28. miejsce, a Podrez dopiero 209. 19-latka do turnieju głównego przebiła się przez kwalifikacje. Już gra w finale jest jej największym sukcesem w karierze.

Rok temu turniej w Rouen wygrała Ukrainka Elina Switolina.

Wyniki półfinałów:

Marta Kostiuk (Ukraina, 1) - Tatjana Maria (Niemcy) 6:3, 6:0

Weronika Podrez (Ukraina) - Sorana Cirstea (Rumunia, 2) walkower

KP, PAP