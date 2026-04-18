Walkower w półfinale! Będzie starcie rodaczek w walce o tytuł
Ukrainki Marta Kostiuk i Weronika Podrez zagrają w finale turnieju WTA 250 we francuskim Rouen. Kostiuk pokonała Niemkę Tatjanę Marię 6:3, 6:0, a Podrez awansowała po walkowerze Rumunki Sorany Cirstei.
Kostiuk, której trenerką jest Sandra Zaniewska, ma szansę wygrać drugi turniej w karierze. W 2023 roku triumfowała w Austin.
23-letnia Kijowianka będzie w niedzielę faworytką. W rankingu zajmuje 28. miejsce, a Podrez dopiero 209. 19-latka do turnieju głównego przebiła się przez kwalifikacje. Już gra w finale jest jej największym sukcesem w karierze.
Rok temu turniej w Rouen wygrała Ukrainka Elina Switolina.
Wyniki półfinałów:
Marta Kostiuk (Ukraina, 1) - Tatjana Maria (Niemcy) 6:3, 6:0
Weronika Podrez (Ukraina) - Sorana Cirstea (Rumunia, 2) walkower