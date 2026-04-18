Walkower w półfinale! Będzie starcie rodaczek w walce o tytuł

Tenis

Ukrainki Marta Kostiuk i Weronika Podrez zagrają w finale turnieju WTA 250 we francuskim Rouen. Kostiuk pokonała Niemkę Tatjanę Marię 6:3, 6:0, a Podrez awansowała po walkowerze Rumunki Sorany Cirstei.

Portret kobiety z długimi blond włosami, ubranej w brązowe futro, stojącej na tle miejskiego krajobrazu z budynkami i latarniami.
fot. Instagram
Marta Kostiuk

Kostiuk, której trenerką jest Sandra Zaniewska, ma szansę wygrać drugi turniej w karierze. W 2023 roku triumfowała w Austin.

 

23-letnia Kijowianka będzie w niedzielę faworytką. W rankingu zajmuje 28. miejsce, a Podrez dopiero 209. 19-latka do turnieju głównego przebiła się przez kwalifikacje. Już gra w finale jest jej największym sukcesem w karierze.

 

Rok temu turniej w Rouen wygrała Ukrainka Elina Switolina.

 

Wyniki półfinałów:

 

Marta Kostiuk (Ukraina, 1) - Tatjana Maria (Niemcy) 6:3, 6:0
Weronika Podrez (Ukraina) - Sorana Cirstea (Rumunia, 2) walkower

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 