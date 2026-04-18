WTA w Oeiras: Maja Chwalińska - Robin Montgomery. Relacja live i wynik na żywo

Maja Chwalińska zachwyca formą w portugalskim Oeiras. Dotąd Polka w imprezie rangi WTA 125 odprawiła Hiszpankę Kaitlin Quevedo, najwyżej notowaną w drabince Brazylijkę Beatriz Haddad Maię oraz rozstawioną z "5" Szwajcarkę Simonę Waltert.

W pojedynku ćwierćfinałowym przeciwniczką Chwalińskiej jest Amerykanka Robin Montgomery. Dla obu zawodniczek to pierwsza bezpośrednia potyczka.

Montgomery wcześniej w Oeiras wyeliminowała Egipcjankę Mayar Sherif oraz Holenderki Anouk Koevermans i Suzan Lamens.

