Zacięta walka w finale Tauron Ligi! Remis w rywalizacji o mistrzostwo Polski

W lepszych nastrojach do niedzielnego spotkania przystępowały siatkarki klubu z Rzeszowa. Przypomnijmy, że to właśnie DevelopRes wygrał premierowe spotkanie w finale Tauron Ligi. "Rysice" na swoim terenie zwyciężyły w trzech setach, tym samym stawiając pierwszy krok w kierunku mistrzostwa kraju.

Porażka w pierwszym spotkaniu nie podcięła jednak skrzydeł ekipie z Łodzi, która już na początku niedzielnej konfrontacji postawiła się oponentkom. Pierwszy set był bardzo wyrównany i żadna z drużyn nie była w stanie wypracować sobie znacznej przewagi. Dopiero pod koniec pierwszej partii DevelopRes "odskoczył" rywalkom. Pierwszy set zakończył się triumfem gościń 25:22.

Kolejna odsłona tego starcia również dostarczyła sporo emocji. Tym razem na prowadzenie wyszły gospodynie (18:15). DevelopRes jednak nie dawał za wygraną. Swoimi umiejętnościami popisała się Swietłana Dorsman, zdobywając w tej partii siedem punktów. To między innymi dzięki jej grze drużyna z Rzeszowa doprowadziła do wyrównania (21:21). To jednak nie wystarczyło, by powstrzymać rozpędzone siatkarki prowadzone przez Macieja Biernata. Pierwszego seta mocnym atakiem zakończyła Rodica Buterez (25:22).

Początek trzeciego seta można nazwać dominacją Budowlanych. Gospodynie na starcie potrafiły wypracować wysokie prowadzenie (10:3). Tym razem po stronie łódzkiej drużyny świetnie prezentowała się Paulina Damaske. Już do końca partii żadna z ekip nie odmieniła diametralnie wyniku. Dzięki temu Budowlane wygrał partię 25:20.

Obie drużyny nie zamierzały składać broni. Czwarta część niedzielnej konfrontacji stała pod znakiem bardzo zaciętej walki. Siatkarki nie odpuszczały w żadnej z akcji, przez co gra toczyła się punkt za punkt. W końcówce seta małymi krokami gospodynie zaczęły budować przewagę. Przy wyniku 18:15 dla zespołu z Łodzi doszło do niecodziennej sytuacji. O przerwę poprosiła bowiem Jelena Blagojević, jednak trenerka gościń zapomniała, że... już wykorzystała wszystkie swoje przerwy. Przez to została ukaraną żółtą kartką za grę na czas. Po tym wydarzeniu DevelopRes wygrał trzy punkty z rzędu, doprowadzając do wyrównania. Mimo to podopieczne trenera Biernata potrafiły przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, wygrywając ostatniego seta 25:21.

To oznacza, że w rywalizacji o mistrzostwo Polski mamy remis 1:1. Po tytuł sięgnie zespół, który zwycięży w trzech spotkaniach.

Kolejny mecz finałowy zostanie rozegrany w środę 22 kwietnia w Rzeszowie. Transmisje z meczów finałowych Tauron Ligi na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

PGE Budowlani Łódź - KS DevelopRes Rzeszów 3:1 (22:25, 25:22, 25:20, 25:21)

MVP: Paulina Damaske

PGE Budowlani Łódź: Alicja Grabka, Paulina Damaske, Joanna Lelonkiewicz, Maja Storck, Rodica Buterez, Sasa Planinśec – Justyna Łysiak (libero) – Bruna Honorio, Nadia Siuda.

KS DevelopRes Rzeszów: Katarzyna Wenerska, Julita Piasecka, Swietłana Dorsman, Taylor Bannister, Marrit Jasper, Laura Heyrman – Aleksandra Szczygłowska (libero) – Oliwia Sieradzka, Karina Chmielewska, Laura Jansen, Nathalie Lemmens, Magda Kubas.

AA, Polsat Sport