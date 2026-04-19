Gorąco w Szczecinie! Trener nie przyszedł na konferencję. Wezwał go właściciel

– To był szalony mecz – przyznał trener piłkarzy Lecha Niels Frederiksen po wygranej 2:1 w Szczecinie z Pogonią w 29. kolejce ekstraklasy, dzięki czemu poznańska ekipa umocniła się na prowadzeniu w tabeli. Szkoleniowiec gospodarzy Thomas Thomasberg na pomeczowej konferencji się nie pojawił.

Thomas Thomasberg został wezwany na rozmowę przez właściciela Pogoni Szczecin

Frederiksen przyznał, że jego zespół powinien pewnie wygrać, ale tak się nie stało. Poznaniacy już w pierwszej połowie mieli kilka okazji, by strzelić więcej goli, ale Mikael Ishak i jego koledzy hurtowo je marnowali. W 81. minucie Pogoń trafiła do bramki „Kolejorza” i końcówka okazała się bardzo emocjonująca.

 

- To był szalony mecz. Mieliśmy wszystkie narzędzia, by rozstrzygnąć go bardzo szybko. W końcówce obraz się diametralnie zmienił. Byliśmy zepchnięci do obrony. Wygraliśmy i była to zasłużona wygrana – przyznał duński szkoleniowiec Lecha.

 

– To bardzo ważne zwycięstwo dla nas - podkreślił.

 

Prowadzący Pogoń jego rodak Thomasberg na konferencję pomeczową nie przyszedł. Zamiast spotkania z dziennikarzami udał się na rozmowę z właścicielem szczecińskiego klubu Alexem Haditaghim. Pogoń z dorobkiem 35 „oczek” jest tuż nad strefą spadkową, ale jeśli Arka Gdynia zapunktuje w niedzielę, to może się w niej znaleźć.

PAP
