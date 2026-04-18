Lech wciąż liderem. Cenna wygrana w Szczecinie

Lech po dwóch remisach - z Jagiellonią Białystok (0:0) i GKS Katowice (3:3) - liczył na przełamanie w konfrontacji z Pogonią, która miała niewielką przewagę nad strefą spadkową.

ZOBACZ TAKŻE: Ważne zwycięstwo Górnika! Wystarczył jeden gol

Goście od początku przeważali i dopięli swego w 36. minucie, gdy Antoni Kozubal oddał strzał zza pola karnego. Piłka odbiła się jeszcze od obrońcy i zaskoczyła rumuńskiego bramkarza Valentina Cojocaru.

W drugiej połowie na 2:0 dla Lecha podwyższył Luis Palma z Hondurasu, któremu asystował Irańczyk Ali Gholizadeh. Honorową bramkę dla Pogoni zdobył w końcówce Nigeryjczyk Paul Mukairu.

"Kolejorz" w 29 meczach zgromadził 49 punktów i ma trzy przewagi nad drugim Górnikiem oraz pięć nad trzecim Zagłębiem Lubin, które w piątek uległo Legii Warszawa 0:1.

Pogoń Szczecin - Lech Poznań 1:2 (0:1)

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Leo Borges (85. Leonardo Koutris), Danijel Loncar (53. Mads Agger), Dimitrios Keramitsis, Attila Szalai - Kellyn Acosta, Jan Biegański (68. Jacek Czapliński), Fredrik Ulvestad, Natan Ława (85. Mor N'Diaye), Kamil Grosicki (53. Karol Angielski) - Paul Mukairu

Lech Poznań: Płamen Andrejew - Joel Pereira, Robert Gumny, Wojciech Mońka, Michał Gurgul - Luis Palma (62. Daniel Hakans), Antoni Kozubal, Ali Gholizadeh (79. Taofeek Ismaheel), Pablo Rodriguez (46. Filip Jagiełło), Patrik Walemark (62. Timothy Ouma) - Mikael Ishak (71. Yannick Agnero)

Bramki: 0:1 Antoni Kozubal (36), 0:2 Luis Palma (62), 1:2 Paul Mukairu (81)

Żółte kartki - Pogoń Szczecin: Kellyn Acosta, Natan Ława, Dimitrios Keramitsis. Lech Poznań: Pablo Rodriguez, Antoni Kozubal, Taofeek Ismaheel

KP, PAP