Ważne zwycięstwo Górnika! Wystarczył jeden gol

Gospodarze w pierwszych minutach sprawiali wrażenie, jakby bardzo szybko chcieli objąć prowadzenie. Przycisnęli rywali, ale skończyło się na uderzeniu Maksyma Chłania niemal z linii końcowej, po którym interweniował Xavier Dziekoński i niecelnym strzale Sondre Lisetha.

ZOBACZ TAKŻE: Gol w 94. minucie! Co za zwrot w meczu PKO BP Ekstraklasy

Kielczanie przetrwali ten szturm i byli blisko objęcia prowadzenia. Po zagraniu Slobodana Rubezicia piłka otarła się o słupek bramki rywali, a wychodzący na czystą pozycję w polu karnym Stjepan Davidović został w ostatniej chwili zablokowany wślizgiem przez Rafała Janickiego. Pierwszą część zamknął solową akcją pomocnik Górnika Lukas Ambros. Jego płaski strzał obronił Dziekoński.

W drugiej połowie gospodarze atakowali, zamknęli przyjezdnych w okolicach ich pola karnego, jednak długo nie potrafili oddać groźnego strzału. Kilka prób zawodników trenera Michala Gasparika było niecelnych, a z uderzeniem Josemy z daleka poradził sobie golkiper Korony.

W 71. minucie po dośrodkowaniu Ondreja Zmrzlego z rzutu rożnego najwyżej przed bramką Kielczan wyskoczył obrońca Górnika Rafał Janicki i głową pokonał Dziekońskiego.

Goście po stracie gola rzucili się do natarcia, ale tylko strzał Konrada Matuszewskiego zmusił do wysiłku bramkarza Zabrzan.

Górnik wygrał, a jego kibice po końcowym gwizdku sędziego głośno zapowiadali, że Puchar Polski znów trafi do tego klubu.

Górnik Zabrze - Korona Kielce 1:0 (0:0)

Bramka: Rafał Janicki 71

Górnik Zabrze: Marcel Łubik - Paweł Olkowski (64. Michal Sacek), Rafał Janicki, Josema, Erik Janza (46. Ondrej Zmrzly) - Lukas Ambros (76. Lukas Sadilek), Patrik Hellebrand, Jarosław Kubicki - Ikia Dimi (64. Kamil Lukoszek), Sondre Liseth (82. Lukas Podolski), Maksym Chłań.

Korona Kielce: Xavier Dziekoński - Slobodan Rubezić, Pau Resta, Marcel Pięczek - Wiktor Długosz (84. Antonin Cortes), Tamar Svetlin, Martin Remacle (64. Simon Gustafson), Konrad Matuszewski - Stjepan Davidović (78. Hubert Zwoźny), Mariusz Stępiński (84. Władimir Nikołow), Dawid Błanik (78. Marcin Cebula).

Żółta kartka - Korona Kielce: Konrad Matuszewski, Tamar Svetlin, Pau Resta.

Sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław). Widzów: 27 587.

PAP