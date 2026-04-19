Finał nie zawiódł! Rzuty karne wyłoniły zdobywcę Pucharu Króla

Baskijski zespół dwukrotnie obejmował prowadzenie. Już w pierwszej minucie trafił Ander Barrenetxea, a tuż przed przerwą rzut karny wykorzystał Mikel Oyarzabal.

Dla Atletico gole zdobyli Nigeryjczyk Ademola Lookman w 18. minucie i Argentyńczyk Julian Alvarez w 83.

W rzutach karnych bohaterem okazał się bramkarz Realu Unai Marrero. Serię "jedenastek" zaczął bowiem od obronienia prób Norwega Alexandra Sorlotha i Alvareza.

Poprzednio Real Sociedad po Puchar Króla sięgnął w latach 1909, 1987 oraz 2021, gdy z powodu pandemii z opóźnieniem rozegrano finał za sezon 2019/20.

Atletico Madryt - Real Sociedad 2:2 (1:2, 0:0, 0:0) [3:4 po rzutach karnych]

Bramki: Ademola Lookman 18, Julian Alvarez 83 - Ander Barrenetxea 1, Mikel Oyarzabal 45+1 (rzut karny).

Rzuty karne:

Trafione: Nicolas Gonzalez, Thiago Almada, Alex Baena - Carlos Soler, Luka Sucic, Aihen Munoz, Pablo Marin.

Nietrafione: Alexander Sorloth, Julian Alvarez - Orri Oskarsson.

Atletico: Juan Musso - Nahuel Molina (78. Johnny Cardoso), Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri (62. Alexander Sorloth) - Giuliano Simeone (70. Alex Baena), Marcos Llorente (99. Clement Lenglet), Koke, Ademola Lookman (62. Nicolas Gonzalez) - Antoine Griezmann (70. Thiago Almada), Julian Alvarez.

Real: Unai Marrero - Jon Aramburu (113. Aritz Elustondo), Jon Martin, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez (88. Takefusa Kubo) - Benat Turrientes (68. Jon Gorrotxategi), Carlos Soler - Ander Barrenetxea (68. Pablo Marin), Luka Sucic, Goncalo Guedes (78. Aihen Munoz) - Mikel Oyarzabal (78. Orri Oskarsson).

Żółte kartki: Robin Le Normand, Juan Musso - Mikel Oyarzabal, Jon Gorrotxategi, Aritz Elustondo.

Sędziował: Javier Alberola Rojas (Hiszpania).

PAP