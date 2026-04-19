Messi zapewnił zwycięstwo. Popis Argentyńczyka

Szkoleniowiec we wtorek pożegnał się z klubem z powodów osobistych, a jego tymczasowy następca Guillermo Hoyos zaliczył udany debiut. Jego gwiazdorski rodak z Argentyny, Messi, strzelił zwycięskiego gola po solowej akcji w 79. minucie, a w pierwszej połowie wykorzystał rzut karny.

Messi, ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki i kapitan mistrzów świata, przedłużył serię bez porażki Interu do siedmiu meczów. Argentyński piłkarz ma już na koncie siedem bramek i zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji strzelców. Dwa trafienia więcej ma chorwacki napastnik Petar Musa, który zdobył dwie bramki dla FC Dallas w zremisowanym 2:2 spotkaniu z Galaxy Los Angeles.

Inter po 8 kolejkach zajmuje 2. miejsce w Konferencji Wschodniej. Do lidera Nashville SC traci cztery punkty.

Mecz w Denver odbył się ze względu na ogromne zainteresowanie na stadionie amerykańskiej drużyny futbolowej Denver Broncos. Obejrzała go druga co do wielkości widownia w historii rozgrywek MLS – 75 824 widzów. Rekord należy do derbów pomiędzy drużynami Los Angeles, Galaxy i FC z lipca 2023 roku, kiedy to spotkanie na stadionie obserwowało 82 110 fanów.