Niepewna przyszłość legendarnego trenera. "Wszyscy oferty mają termin ważności"

Kerr, który jako zawodnik pięciokrotnie cieszył się z mistrzostwa NBA (trzy razy w barwach Chicago Bulls i dwa z San Antonio Spurs), pracuje w Golden State od 2014 roku i doprowadził drużynę do miana najlepszej w latach 2015, 2017, 2018 i 2022.

ZOBACZ TAKŻE: Emocje do ostatnich sekund w Wałbrzychu. Start przełamał serię porażek

- Ta przygoda może jeszcze potrwać albo i nie - powiedział po zakończeniu decydującego spotkania fazy olay in z Phoenix Suns, ściskając serdecznie dwóch zawodników - Stephena Curry’ego i Draymonda Greena, z którymi dzielił największe sukcesy w Warriors.

Nie chciał zdradzić, zapytany przez dziennikarzy, co powiedział każdemu z nich, ale liga NBA opublikowała na swoim profilu na platformie X właśnie ten moment.

- Nie wiem, co będzie dalej, ale kocham was do końca życia. Dziękuję - słychać na nagraniu.

Obydwaj gwiazdorzy dawali wiele razy do zrozumienia, że chcą kontynuacji pracy z Kerrem, na temat którego przyszłości w Golden State trwają od pewnego czasu spekulacje. Niemniej odpadnięcie z dalszej walki to rozczarowanie dla 38-letniego Curry’ego i 36-letniego Greena.

- Chcę, żeby trener był szczęśliwy i podekscytowany swoją pracą. Chcę, żeby wierzył, że jest odpowiednią osobą w tym miejscu, żeby znów miał okazję czerpać radość z tego, co robi, niezależnie od tego, co to dla niego oznacza. Każdy ma swoje plany. Nie zamierzam nikomu mówić, co ma robić. On wie, co do niego czuję. Nie ma potrzeby, bym cokolwiek mówił na ten temat - stwierdził Curry.

Warriors trzeci raz z rzędu musieli walczyć w play in o awans do decydującej fazy sezonu. Zostali wyeliminowani tak, jak miało to miejsce w 2024 r. W ciągu siedmiu ostatnich lat czterokrotnie była mistrzowska ekipa nie grała w play off.

60-letni Kerr w Warriors osiągnął od 2014 roku bilans 604-353, a w play off 104-48, co oznacza 68,4 proc. zwycięstw w tej fazie. Tylko słynny Phil Jackson, który prowadził Kerra w Chicago Bulls, ma lepszy bilans w play off - 229-104 (0,688). Do swojej medalowej kolekcji trenerskiej Kerr dołożył także w ostatnich latach złoty medal igrzysk w Paryżu z reprezentacją USA.

PAP