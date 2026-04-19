Problem Niemców tuż przed mundialem. Kontuzja gwiazdy na treningu
Napastnik piłkarskiej reprezentacji Niemiec Serge Gnabry doznał kontuzji mięśnia uda podczas sobotniego treningu Bayernu Monachium i w tym sezonie Bundesligi już nie zagra. Według mediów zagrożony jest także jego udział w mistrzostwach świata w Ameryce Północnej.
Serge Gnabry doznał kontuzji
30-letni Gnabry przygotowywał się z zespołem do niedzielnego meczu ligowego z VfB Stuttgart. Bayernowi wystarczy w nim remis, aby świętować 35. tytuł w historii i 13. w ostatnich 14 latach.
Udział w mistrzostwach świata reprezentacja Niemiec rozpocznie 14 czerwca meczem z Curacao. W fazie grupowej zespół trenera Juliana Nagelsmanna zagra jeszcze z Wybrzeżem Kości Słoniowej i Ekwadorem.
