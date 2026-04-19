Rywalizacja o mistrzostwo Polski toczy się do trzech wygranych meczów. Pierwsze starcie, które odbyło się 15 kwietnia w Rzeszowie, padło łupem Developresu, który triumfował bez straty seta. Tamto spotkanie było niespodziewanie bardzo jednostronne. Łodzianki we wszystkich odsłonach zdobyły w sumie tylko 46 małych punktów.

Drugie starcie zostało zaplanowane w Łodzi. W rundzie zasadniczej siatkarki Budowlanych wygrały u siebie 3:2. Do fazy play-off przystąpiły z drugiej lokaty. W pierwszej rundzie uporały się z Lotto Chemikiem Opole, a w drugiej z UNI Opole. Z kolei Developres z pozycji lidera najpierw wyeliminował Metalkas Pałac Bydgoszcz, a następnie BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała.

