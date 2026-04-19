Wielka rywalka Świątek ma powody do radości. Znowu to zrobiła!

Rybakina przystąpiła do tego turnieju jako wiceliderka rankingu WTA i najwyżej rozstawiona zawodniczka, ponieważ w stawce zabrakło Aryny Sabalenki. Niestety, w ćwierćfinale odpadła Igi Świątek, która w przeszłości wygrywała te zmagania dwukrotnie w latach 2022-2023.

Warto podkreślić, że Kazaszka w półfinale wyeliminowała pogromczynię Świątek, czyli Mirrę Andriejewą. W finale trafiła na Muchovą, która w rankingu WTA zajmuje 12. miejsce. Było to czwarte spotkanie obu singlistek. Przed tym pojedynkiem lepszym bilansem mogła pochwalić się Czeszka, która wygrała dwa z trzech meczów. Reprezentantka naszych południowych sąsiadów z gry w tym turnieju wyrzuciła m.in. Coco Gauff.

Pierwszy set dostarczył wielu emocji. Zaczęło się od dominacji Rybakiny, która przełamała rywalkę w drugim gemie i objęła prowadzenie 3:0, a następnie 4:1 i 5:2. Wydawało się, że nic złego nie przydarzy się 26-latce, lecz Muchova doprowadziła do remisu 5:5. Kazaszka wykorzystała jednak trzecią piłkę setową przy stanie 6:5.

Drugi set zwiastował podobne emocje, ale nic z tego. Tym razem Rybakina przeważała od początku do końca, dwukrotnie przełamując Muchovą i prowadząc 5:0. Czeszkę było stać jedynie na wygranie jednego gema i musiała pogodzić się z porażką 1:6 oraz w całym meczu 0:2.

Rybakina, która w tym roku sięgnęła po Australian Open, natomiast cztery lata temu wygrała Wimbledon, drugi raz cieszy się ze zwycięstwa w Stuttgarcie. Pierwszy raz uczyniła to w 2024 roku.

Jelena Rybakina - Karolina Muchova 2:0 (7:5, 6:1)

