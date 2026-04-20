W pierwszym spotkaniu między obiema ekipami triumfowała drużyna z Olsztyna. Choć przegrywała już 1:2, nie poddała się, odrobiła straty i zanotowała zwycięstwo po emocjonującym tie-breaku.

Po trzech dniach Indykpol był bliski, by zakończyć tę rywalizację. W drugim meczu prowadził już 2:0, kiedy nagle do gry wróciła Skra i wygrała dwa sety z rzędu. Doszło do tie-breaka, w którym nie było żadnych wątpliwości, kto jest lepszy. Zespół z Bełchatowa zwyciężył 15:11 i doprowadził do remisu w całej rywalizacji.



Już w poniedziałek 20 kwietnia dojdzie do najważniejszego starcia. Stawką będzie prawo gry w europejskich pucharach.

Indykpol AZS Olsztyn - PGE GiEK Skra Bełchatów. Wynik meczu. Kto wygrał?

Transmisja meczu Indykpol AZS Olsztyn - PGE GiEK Skra Bełchatów w poniedziałek 20 kwietnia w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.

