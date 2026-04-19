Polska siatkarka wicemistrzynią kraju! Zacięta rywalizacja w finale

Siatkarki Fenerbahce Medicany Stambuł, z Agnieszką Korneluk w składzie, zostały wicemistrzem Turcji. W piątym, decydującym meczu finałowym zespół reprezentantki Polski przegrał z lokalnym rywalem - VakifBankiem 1:3.

Siatkarka w czerwonej koszulce z numerem 5 na plecach wykonuje gest rękami nad siatką.
fot. PAP
Agnieszka Korneluk wicemistrzynią Turcji

Po czterech pojedynkach finałowych był remis 2-2, każda z drużyn wykorzystała atut własnej hali. Piąte spotkanie rozegrano w niedzielę w hali VakifbankSpor Sarayi, a gospodynie wygrały 3:1 (23:25, 29:27, 25:20, 25:19). VakifBank sięgnął po tytuł już po raz 14.

 

Korneluk, która w Fenerbahce występuje pierwszy sezon, rozegrała całe spotkanie i zdobyła dziewięć punktów.

 

Wcześniej po brązowy medal sięgnął zespół innej polskiej reprezentantki Magdaleny Stysiak – Eczacibasi Dynavit Stambuł, który dwukrotnie po 3:1 pokonał Ankara Zeren Sport Kulubu.

 

Klub Stysiak w dniach 2-3 maja wystąpi w Stambule w Final Four Ligi Mistrzyń.

