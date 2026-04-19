Walka o mistrzostwo Włoch trwa! Zwycięstwo zespołu Stefano Lavariniego

Imoco Volley Conegliano bardzo dobrze rozpoczęło rywalizację o mistrzostwo Włoch. Joanna Wołosz i jej koleżanki z zespołu wygrały dwa pierwsze finałowe spotkania i miały nadzieję, że w niedzielę przypieczętują swój ostateczny triumf.

ZOBACZ TAKŻE: Zacięta walka w finale Tauron Ligi! Remis w rywalizacji o mistrzostwo Polski

Mimo to podopieczne Stefano Lavariniego postawiły się oponentkom. Gościnie wygrały premierowego seta 25:20, a pierwsze skrzypce grała jedna z najlepszych siatkarek na świecie - Paola Egonu. Włoszka w tej części zdobyła w sumie dziesięć punktów, walnie przyczyniając się do zwycięstwa swojej drużyny.

Druga partia przez większość czasu była wyrównana. Żadna z ekip nie była w stanie wypracować wielopunktowego prowadzenia. Dopiero pod koniec inicjatywę przyjęły zawodniczki Imoco Volley Conegliano. Tym razem swoimi umiejętnościami popisała się Isabelle Haak, zapisując na swoim koncie 16 "oczek". Gospodynie wygrała partię 25:20.

W kolejnej odsłonie niedzielnej konfrontacji również nie brakowało emocji. Gra cały czas toczyła się punkt za punkt. Do końca nie było wiadomo, która drużyna przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę. W sumie rozegrano w tym secie 58 punktów, a ostatecznie lepsza okazała się drużyna Vero Volley Milano 30:28.

Gościnie poszły za ciosem, rozdając karty również w czwartej partii. Zawodniczki selekcjonera reprezentacji Polski błyskawicznie wypracowały kilkupunktowe prowadzenie i utrzymały je już do samego końca, triumfując 25:20.

To oznacza, że drużyna Vero Volley Milano lekko odrobiła stratę w walce o mistrzostwo Włoch. Teraz ekipa Imoco Volley Conegliano prowadzi 2:1 w rywalizacji do trzech zwycięstw. Kolejny mecz finałowy zostanie rozegrany w środę 22 kwietnia w Mediolanie.

Imoco Volley Conegliano - Vero Volley Milano 1:3 (20:25, 25:20, 28:30, 20:25)