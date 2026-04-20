Wiemy, co dalej z Hurkaczem. To efekt występów w Monte Carlo

Tenis

W światowym rankingu tenisistów Hubert Hurkacz utrzymał 63. miejsce. Liderem pozostaje Włoch Jannik Sinner, który wyprzedza Hiszpana Carlosa Alcaraza.

Tenisista w niebieskiej koszulce serwuje piłkę na korcie ziemnym.
fot. PAP/EPA
Hubert Hurkacz utrzymał pozycję w rankingu ATP

Hurkacz w minionym tygodniu odpoczywał po niezłym w jego wykonaniu turnieju ATP 1000 w Monte Carlo.

 

ZOBACZ TAKŻE: WTA ogłasza po zakończeniu turnieju w Stuttgarcie. Pilne wieści dla Świątek

 

Przerwę od występów miał również Sinner, triumfator z Monako, jednak mimo tego powiększył przewagę nad Alcarazem. Hiszpan występował bowiem w minionym tygodniu w turnieju ATP 500 w Barcelonie, gdzie bronił tytułu. Z powodu kontuzji musiał wycofać się z rozgrywek, co poskutkowało utratą punktów. Obecnie jest o 390 punktów za Włochem.

 

W czołowej dziesiątce doszło do jednej zmiany - Australijczyk Alex de Minaur spadł z siódmej pozycji na ósmą, zamieniając się lokatami z Amerykaninem Taylorem Fritzem.

 

Kamil Majchrzak, który w minionym tygodniu nie grał z powodu kontuzji kolana, przesunął się z 72. na 74. miejsce.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Arthur Fils - Andrey Rublev. Skrót meczu
Zobacz także

Triumf i awans w rankingu! Świetny turniej Francuza

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 