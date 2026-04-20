Wiemy, co dalej z Hurkaczem. To efekt występów w Monte Carlo

Hurkacz w minionym tygodniu odpoczywał po niezłym w jego wykonaniu turnieju ATP 1000 w Monte Carlo.

Przerwę od występów miał również Sinner, triumfator z Monako, jednak mimo tego powiększył przewagę nad Alcarazem. Hiszpan występował bowiem w minionym tygodniu w turnieju ATP 500 w Barcelonie, gdzie bronił tytułu. Z powodu kontuzji musiał wycofać się z rozgrywek, co poskutkowało utratą punktów. Obecnie jest o 390 punktów za Włochem.

W czołowej dziesiątce doszło do jednej zmiany - Australijczyk Alex de Minaur spadł z siódmej pozycji na ósmą, zamieniając się lokatami z Amerykaninem Taylorem Fritzem.

Kamil Majchrzak, który w minionym tygodniu nie grał z powodu kontuzji kolana, przesunął się z 72. na 74. miejsce.

PAP