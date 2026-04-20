PlusLiga: PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów. Transmisja TV i stream online

PGE Projekt Warszawa podejmie Asseco Resovię Rzeszów w pierwszym meczu o brązowy medal PlusLigi. Gdzie obejrzeć mecz Projekt - Resovia? Transmisja meczu PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów w poniedziałek 27 kwietnia Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

Gdzie obejrzeć mecz o brązowy medal PlusLigi PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów?
Czas na walkę o brązowy medal w PlusLidze. O to, by stanąć na najniższym stopniu podium, zagrają PGE Projekt Warszawa i Asseco Resovia Rzeszów.

 

Drużyna ze stolicy Polski zajęła drugie miejsce w tabeli fazy zasadniczej. W półfinale dwukrotnie uległa Bogdance LUK Lublin. Oba spotkania stołeczni przegrali po 1:3.

 

Rzeszowian, którzy pierwszą część ligowych zmagań zakończyli na czwartej pozycji, złudzeń pozbawiła z kolei prowadzona przez Michała Winiarskiego Aluron CMC Warta Zawiercie. Zespół z Podkarpacia nie zdołał ugrać w półfinałach nawet seta.

 

Rywalizacja o trzecie miejsce toczyć się będzie do trzech wygranych spotkań, ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego, trzeciego i ewentualnego piątego spotkania będzie zespół, który po fazie zasadniczej rozgrywek zajął wyższe miejsce w tabeli, czyli PGE Projekt Warszawa.

 

Transmisja meczu PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów w poniedziałek 27 kwietnia Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:00.

