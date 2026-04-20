Przeżyjmy to jeszcze raz! Najlepsze akcje półfinałów PlusLigi (WIDEO)

Aluron CMC Warta Zawiercie oraz Bogdanka LUK Lublin zagrają w wielkim finale PlusLigi. W półfinałach zakończonych wygranymi Zawiercian i Lublinian nie brakowało efektownych akcji. Przyjrzyjmy się im.

Siatkarz w żółtej koszulce z numerem 6 i nazwiskiem MALINOWSKI na plecach wykonuje atak, piłka leci w kierunku przeciwnika.
Mateusz Malinowski i jego efektowny atak w półfinale PlusLigi

Aluron CMC Warta Zawiercie wygrała fazę zasadniczą PlusLigi, ale do finału play-off awansowała nie bez problemów w ćwierćfinale, gdzie do awansu potrzebowała 3 meczów z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. W 1/2 finału Jurajscy Rycerze pewnie pokonali już Asseco Resovię (3:0, 3:0).

 

ZOBACZ TAKŻE: PlusLiga: Indykpol AZS Olsztyn - PGE GiEK Skra Bełchatów. Transmisja TV i stream online

 

Bogdanka LUK Lublin zasadniczą część sezonu zakończyła na trzecim miejscu w tabeli. W 1/4 finału Lublinianie ograli PGE GiEK Skrę Bełchatów (3:0, 3:0), a w półfinale wyeliminowali PGE Projekt Warszawa (3:1, 3:1).

 

W czterech spotkaniach półfinałowych nie brakowało efektownych akcji. Jak zawsze w tego typu podsumowaniach prym wiedzie Wilfredo Leon, który poprowadził ekipę z Lublina do finału. Jego doskonała forma może być kluczem do triumfu Lublinian w rozgrywkach PlusLigi.

 

Wśród najlepszych akcji półfinałów znajdziemy również popisy libero z rywalizacji Asseco Resovii z ekipą z Zawiercia - Pawła Zatorskiego i Jakuba Popiwczaka. Docenić można również skuteczne ataki Mateusza Malinowskiego z Bogdanki czy bardzo inteligentne wystawy jego kolegi klubowego Marcina Komendy. Wybranie najładniejszej akcji jest zadaniem piekielnie trudnym, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa Top 10 akcji półfinałów rozgrywek.

 

Pierwsze spotkanie finałowe PlusLigi zaplanowano na sobotę 25 kwietnia.

 

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jak będzie wyglądała czternastka reprezentacji Polski na ME? Łukasz Kaczmarek wskazał nazwiska!
Kaczmarek zaskoczył na antenie! Zdradził swoją "czternastkę"

