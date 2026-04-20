Pierwsze starcie pomiędzy Indykpolem AZS Olsztyn a PGE GiEK Skrą Bełchatów było niezwykle wyrównane. Gospodarze przegrywali już 1:2, by odrobić straty i wygrać po tie-breaku. W decydującym secie drużyna z Olsztyna zwyciężyła 18:16.

Drugi mecz był jeszcze bardziej zacięty. Indykpol AZS od samego początku wyglądał doskonale i po dwóch odsłonach prowadził już 2:0. Zespół z Bełchatowa nie zamierzał się jednak poddać. Nie dość, że trzeciego seta wygrał do 18, to doprowadził do tie-breaka, a w nim nie pozostawił złudzeń i pokonał Indykpol AZS 15:11.

Teraz dojdzie do najważniejszego starcia. Stawką będzie prawo gry w europejskich pucharach, dlatego motywacja jest ogromna.

Transmisja meczu Indykpol AZS Olsztyn - PGE GiEK Skra Bełchatów w poniedziałek 20 kwietnia w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.

