Iga Świątek - Camila Osorio na żywo. WTA w Pekinie. Relacja live i wynik online

Iga Świątek - Camila Osorio to spotkanie trzeciej rundy turnieju WTA w Pekinie. Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Camila Osorio na Polsatsport.pl.

Iga Świątek ma świetny okres. W ostatnich dniach sięgnęła bowiem po tytuł w imprezie rangi WTA 500 w Seulu, debiutując w Korei Południowej. Stamtąd przeniosła się do Pekinu. W stolicy Chin rywalizuje jako turniejowa "1", ze względu na fakt, że ze zmagań wycofała się liderka rankingu - Białorusinka Aryna Sabalenka.

 

W pierwszej rundzie Polka miała wolny los. W drugiej mierzyła się ze 110. rakietą globu Yue Yuan. Reprezentantka gospodarzy nie miała wiele do powiedzenia w starciu z sześciokrotną mistrzynią wielkoszlemową. Ta triumfowała ostatecznie 6:0, 6:3, udanie inaugurując China Open 2025.

 

Teraz przeciwniczką Świątek jest 83. na światowej liście Camila Osorio. Kolumbijka w Pekinie ma już "w nogach" dwa pojedynki. Wyeliminowała odpowiednio Amerykankę Ann Li oraz rozstawioną z "28" Rosjankę Annę Kalinską. Obie po zaciętych, trzysetowych bataliach.

 

Do tej pory Świątek i Osorio tylko raz stanęły po dwóch stronach siatki. Miało to miejsce w styczniu 2023 roku. Wtedy w drugiej fazie wielkoszlemowego Australian Open lepsza okazała się Polka, która odniosła wiktorię 6:2, 6:3.

 

