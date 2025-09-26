Iga Świątek - Yue Yuan. Wynik meczu. Kto wygrał w Pekinie?

Czas na pierwszy występ Świątek podczas tegorocznej edycji turnieju w Pekinie. Po tym, jak najlepsza polska tenisistka miała tak zwany wolny los w pierwszej rundzie, w drugiej zmierzy się z reprezentantką Chin Yue Yuan. Faworytka gospodarzy w pierwszej rundzie wyeliminowała znacznie bardziej utytułowaną Julię Putincewą.

Do tej pory Świątek i Yuan nie miały okazji ze sobą rywalizować. Która z tenisistek wygra pierwsze bezpośrednie spotkanie i zamelduje się w trzeciej rundzie chińskiej imprezy?

Świątek - Yuan. Wynik meczu. Kto wygrał w Pekinie?

Wynik meczu Świątek - Yuan poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Yuan w Pekinie, poinformujemy tuż po ostatniej akcji tego starcia.

