Czas na drugi mecz Świątek podczas turnieju WTA Finals w Arabii Saudyjskiej. W poniedziałkowym hicie najlepsza polska tenisistka zmierzy się w spotkaniu fazy grupowej z reprezentantką Kazachstanu Jeleną Rybakiną.

W pierwszej kolejce zarówno Świątek, jak i Rybakina pewnie wygrały swoje mecze. Obie triumfowały w dwóch setach w starciach z Amerykankami - Polka z Madison Keys, natomiast Kazaszka z Amandą Anisimovą.

Po raz ostatni Świątek i Rybakina rywalizowały kilka miesięcy temu w półfinale turnieju w Cincinnati. Wówczas w dwóch setach wygrała Świątek, następnie triumfując w całych zawodach.

Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Świątek - Rybakina na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport