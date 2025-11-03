Świątek - Rybakina na żywo. Relacja live i wynik online tenis WTA Finals 2025

Iga Świątek - Jelena Rybakina to hit tegorocznego turnieju WTA Finals 2025. Relacja live i wynik na żywo meczu Świątek - Rybakina na Polsatsport.pl.

Czas na drugi mecz Świątek podczas turnieju WTA Finals w Arabii Saudyjskiej. W poniedziałkowym hicie najlepsza polska tenisistka zmierzy się w spotkaniu fazy grupowej z reprezentantką Kazachstanu Jeleną Rybakiną.

 

W pierwszej kolejce zarówno Świątek, jak i Rybakina pewnie wygrały swoje mecze. Obie triumfowały w dwóch setach w starciach z Amerykankami - Polka z Madison Keys, natomiast Kazaszka z Amandą Anisimovą.

 

Po raz ostatni Świątek i Rybakina rywalizowały kilka miesięcy temu w półfinale turnieju w Cincinnati. Wówczas w dwóch setach wygrała Świątek, następnie triumfując w całych zawodach.

 

Jak będzie tym razem?

 

BS, Polsat Sport
