Barcelona zatrzymana! Pierwsza strata punktów w tym sezonie
FC Barcelona zremisowała 1:1 na wyjeździe w meczu trzeciej kolejki LaLiga z Rayo Vallecano. Bramki strzelali Lamine Yamal i Fran Perez. Robert Lewandowski pojawił się na murawie w 78. minucie. Wojciech Szczęsny całe spotkanie spędził na ławce rezerowwych.
Mecz Rayo Vallecano z Barceloną zamykał trzecią kolejkę ligi hiszpańskiej. W kadrze "Dumy Katalonii" znalazło się dwóch Polaków: Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Żaden z nich nie wybiegł jednak na murawę w pierwszym składzie.
Na pierwszą bramkę trzeba było poczekać. W 40. minucie z rzutu karnego na prowadzenie Barcelonę wyprowadził Lamine Yamal. Skrzydłowy sam był poszkodowany, a później został egzekutorem.
W drugiej połowie do głosu doszedł zespół Rayo Vallecano. W 64. minucie piłkę w siatce umieścił Jorge de Frutos, ale gol nie został uznany. Jak się okazało, Hiszpan znajdował się na pozycji spalonej.
Podopieczni Inigo Pereza swego dopięli 180 sekund później. Dośrodkowanie z rzutu rożnego Isiego Palazona na trafienie zamienił Fran Perez, wyrównując tym samym rezultat całego spotkania.
W 78. minucie rywalizacji na murawie pojawił się Lewandowski, który zastąpił Ferrana Torresa. Polak nie wpisał się jednak do protokołu, a starcie zakończyło się remisem 1:1.
Dla "Blaugrany" to pierwsza strata punktów w tym sezonie. Wcześniej bowiem ekipa Hansiego Flicka pokonała Majorkę i Levante. Obecnie w tabeli LaLiga Barcelona plasuje się na czwartej lokacie z dorobkiem siedmiu "oczek".
Rayo Vallecano - FC Barcelona 1:1 (0:1)
Bramki: Fran Perez 67. - Lamine Yamal (rzut karny) 40.
Rayo Vallecano: Augusto Batalla - Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe (76. Oscar Valentin), Pep Chavarria - Jorge de Frutos (76. Sergio Camello), Unai Lopez (59. Fran Perez), Pathe Ciss, Alvaro Garcia (90+2. Gerard Gumbau) - Isi Palazon (90+2. Pacha) - Pedro Diaz. Trener: Inigo Perez.
FC Barcelona: Joan Garcia - Jules Kounde, Eric Garcia, Andreas Christensen, Alejandro Balde (78. Gerard Martin) - Frenkie de Jong, Pedri - Lamine Yamal, Dani Olmo (62. Fermin Lopez), Raphinha (62. Marcus Rashford) - Ferran Torres (78. Robert Lewandowski). Trener: Hansi Flick.
Żółte kartki: Augusto Batalla, Oscar Trejo (poza boiskiem), Unai Lopez ,Pep Chavarria - Jules Kounde.
Sędzia: Mateo Busquets (Hiszpania).Przejdź na Polsatsport.pl