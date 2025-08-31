Barcelona zatrzymana! Pierwsza strata punktów w tym sezonie

Mecz Rayo Vallecano z Barceloną zamykał trzecią kolejkę ligi hiszpańskiej. W kadrze "Dumy Katalonii" znalazło się dwóch Polaków: Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Żaden z nich nie wybiegł jednak na murawę w pierwszym składzie.

ZOBACZ TAKŻE: Niespodzianka w Mediolanie! Porażka Interu, debiut reprezentanta Polski



Na pierwszą bramkę trzeba było poczekać. W 40. minucie z rzutu karnego na prowadzenie Barcelonę wyprowadził Lamine Yamal. Skrzydłowy sam był poszkodowany, a później został egzekutorem.



W drugiej połowie do głosu doszedł zespół Rayo Vallecano. W 64. minucie piłkę w siatce umieścił Jorge de Frutos, ale gol nie został uznany. Jak się okazało, Hiszpan znajdował się na pozycji spalonej.



Podopieczni Inigo Pereza swego dopięli 180 sekund później. Dośrodkowanie z rzutu rożnego Isiego Palazona na trafienie zamienił Fran Perez, wyrównując tym samym rezultat całego spotkania.



W 78. minucie rywalizacji na murawie pojawił się Lewandowski, który zastąpił Ferrana Torresa. Polak nie wpisał się jednak do protokołu, a starcie zakończyło się remisem 1:1.



Dla "Blaugrany" to pierwsza strata punktów w tym sezonie. Wcześniej bowiem ekipa Hansiego Flicka pokonała Majorkę i Levante. Obecnie w tabeli LaLiga Barcelona plasuje się na czwartej lokacie z dorobkiem siedmiu "oczek".

Rayo Vallecano - FC Barcelona 1:1 (0:1)



Bramki: Fran Perez 67. - Lamine Yamal (rzut karny) 40.



Rayo Vallecano: Augusto Batalla - Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe (76. Oscar Valentin), Pep Chavarria - Jorge de Frutos (76. Sergio Camello), Unai Lopez (59. Fran Perez), Pathe Ciss, Alvaro Garcia (90+2. Gerard Gumbau) - Isi Palazon (90+2. Pacha) - Pedro Diaz. Trener: Inigo Perez.



FC Barcelona: Joan Garcia - Jules Kounde, Eric Garcia, Andreas Christensen, Alejandro Balde (78. Gerard Martin) - Frenkie de Jong, Pedri - Lamine Yamal, Dani Olmo (62. Fermin Lopez), Raphinha (62. Marcus Rashford) - Ferran Torres (78. Robert Lewandowski). Trener: Hansi Flick.



Żółte kartki: Augusto Batalla, Oscar Trejo (poza boiskiem), Unai Lopez ,Pep Chavarria - Jules Kounde.

Sędzia: Mateo Busquets (Hiszpania).