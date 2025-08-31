Niespodzianka w Mediolanie! Porażka Interu, debiut reprezentanta Polski

Piłka nożna

Piłkarze Udinese po blisko ośmiu latach wygrali w Mediolanie z Interem. W niedzielnym meczu 2. kolejki włoskiej Serie A zwyciężyli na San Siro 2:1. W ekipie gości zadebiutował Adam Buksa, który wszedł na boisko w 63. minucie. W spotkaniu wystąpili także inny z polskich zawodników Udinese, Jakub Piotrowski oraz Piotr Zieliński z Interu.

Niespodzianka w Mediolanie! Porażka Interu, debiut reprezentanta Polski
fot. PAP
Inter niespodziewanie przegrał z Udinese.

Buksa do Udinese trafił we wtorek z duńskiego FC Midtjylland. 29-letni napastnik podpisał kontrakt do czerwca 2029 roku.

 

ZOBACZ TAKŻE: Co za hit! Sergio Ramos wraca

 

Inter objął prowadzenie w 17. minucie po golu Denzela Dumfriesa. W 29. z rzutu karnego wyrównał Keinan Davis, a w 40. trafił Arthur Atta.

 

W podstawowym składzie Udinese spotkanie rozpoczął Piotrowski, który został zmieniony w 70. minucie. W Interze od 83. minuty grał Zieliński.

 

Udinese, prowadzone od poprzedniego sezonu przez byłego szkoleniowca Pogoni Szczecin i Legii Warszawa Kostę Runjaica, zajmuje w tabeli piąte miejsce z dorobkiem czterech punktów. Inter ma punkt mniej i jest szósty.

 

Prowadzą broniące tytułu Napoli i Juventus, które mają po sześć punktów i identyczny bilans bramek 3-0.

 

Inter Mediolan - Udinese 1:2 (1:2)
Bramki: Dumfries 17 - Davis 29 (rzut karny), Atta 40

 

Inter: Sommer - Bisseck, Acerbi (Bonny 83), Bastoni - Dumfries, Barella (Zieliński 83), Calhanoglu (Esposito 68), Sucic (Mkhitaryan 62), Dimarco (Carlos Augusto 83) - Thuram, Martinez

 

Udinese: Sava - Bertola (Goglichidze 46), Kristensen, Solet - Ehizibue (Modesto 80), Atta, Karlstrom, Piotrowski (Zarraga 70), Zemura - Davis (Ekkelenkamp 70), Bayo (Buksa 63)

 

Żółte kartki: Martinez - Bertola, Sava, Zarraga

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ADAM BUKSAINTER MEDIOLANJAKUB PIOTROWSKIPIŁKA NOŻNAPIOTR ZIELIŃSKIUDINESE CALCIOWŁOCHY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: VfL Wolfsburg - 1.FSV Mainz. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 