Niespodzianka w Mediolanie! Porażka Interu, debiut reprezentanta Polski
Piłkarze Udinese po blisko ośmiu latach wygrali w Mediolanie z Interem. W niedzielnym meczu 2. kolejki włoskiej Serie A zwyciężyli na San Siro 2:1. W ekipie gości zadebiutował Adam Buksa, który wszedł na boisko w 63. minucie. W spotkaniu wystąpili także inny z polskich zawodników Udinese, Jakub Piotrowski oraz Piotr Zieliński z Interu.
Buksa do Udinese trafił we wtorek z duńskiego FC Midtjylland. 29-letni napastnik podpisał kontrakt do czerwca 2029 roku.
Inter objął prowadzenie w 17. minucie po golu Denzela Dumfriesa. W 29. z rzutu karnego wyrównał Keinan Davis, a w 40. trafił Arthur Atta.
W podstawowym składzie Udinese spotkanie rozpoczął Piotrowski, który został zmieniony w 70. minucie. W Interze od 83. minuty grał Zieliński.
Udinese, prowadzone od poprzedniego sezonu przez byłego szkoleniowca Pogoni Szczecin i Legii Warszawa Kostę Runjaica, zajmuje w tabeli piąte miejsce z dorobkiem czterech punktów. Inter ma punkt mniej i jest szósty.
Prowadzą broniące tytułu Napoli i Juventus, które mają po sześć punktów i identyczny bilans bramek 3-0.
Inter Mediolan - Udinese 1:2 (1:2)
Bramki: Dumfries 17 - Davis 29 (rzut karny), Atta 40
Inter: Sommer - Bisseck, Acerbi (Bonny 83), Bastoni - Dumfries, Barella (Zieliński 83), Calhanoglu (Esposito 68), Sucic (Mkhitaryan 62), Dimarco (Carlos Augusto 83) - Thuram, Martinez
Udinese: Sava - Bertola (Goglichidze 46), Kristensen, Solet - Ehizibue (Modesto 80), Atta, Karlstrom, Piotrowski (Zarraga 70), Zemura - Davis (Ekkelenkamp 70), Bayo (Buksa 63)
Żółte kartki: Martinez - Bertola, Sava, Zarraga