Niespodzianka w Mediolanie! Porażka Interu, debiut reprezentanta Polski

Buksa do Udinese trafił we wtorek z duńskiego FC Midtjylland. 29-letni napastnik podpisał kontrakt do czerwca 2029 roku.

ZOBACZ TAKŻE: Co za hit! Sergio Ramos wraca

Inter objął prowadzenie w 17. minucie po golu Denzela Dumfriesa. W 29. z rzutu karnego wyrównał Keinan Davis, a w 40. trafił Arthur Atta.

W podstawowym składzie Udinese spotkanie rozpoczął Piotrowski, który został zmieniony w 70. minucie. W Interze od 83. minuty grał Zieliński.

Udinese, prowadzone od poprzedniego sezonu przez byłego szkoleniowca Pogoni Szczecin i Legii Warszawa Kostę Runjaica, zajmuje w tabeli piąte miejsce z dorobkiem czterech punktów. Inter ma punkt mniej i jest szósty.

Prowadzą broniące tytułu Napoli i Juventus, które mają po sześć punktów i identyczny bilans bramek 3-0.

Inter Mediolan - Udinese 1:2 (1:2)

Bramki: Dumfries 17 - Davis 29 (rzut karny), Atta 40

Inter: Sommer - Bisseck, Acerbi (Bonny 83), Bastoni - Dumfries, Barella (Zieliński 83), Calhanoglu (Esposito 68), Sucic (Mkhitaryan 62), Dimarco (Carlos Augusto 83) - Thuram, Martinez

Udinese: Sava - Bertola (Goglichidze 46), Kristensen, Solet - Ehizibue (Modesto 80), Atta, Karlstrom, Piotrowski (Zarraga 70), Zemura - Davis (Ekkelenkamp 70), Bayo (Buksa 63)

Żółte kartki: Martinez - Bertola, Sava, Zarraga

BS, PAP